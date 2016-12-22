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22.12.16 / 19:32 Банки / Новости / Россия и мир / Финансы

«Дыра» в капитале ВПБ превысила 36 млрд рублей – ЦБ

Реальные активы банка составляют 1,42 млрд рублей

Фото: коллаж АБН

Фото: коллаж АБН

Временная администрация обнаружила в капитале «Военно-промышленного банка» «дыру» в 36,6 млрд рублей. Об этом в четверг сообщается на сайте Центробанка РФ.

Активы ВПБ на момент отзыва лицензии оценивали в 45,37 млрд рублей. Однако по итогам проверки выяснилось, что реальные активы банка составляют 1,42 млрд рублей. Размер пассивов «Военно-промышленного банка» оценили в 38 млрд рублей.

Добавим, регулятор отозвал у ВПБ лицензию на осуществление банковских операций в конце сентября. Причиной стала утрата капитала. Центробанк назначил временную администрацию. На момент отзыва лицензии банк входил в топ-100 российских банков.

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