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22.12.16 / 15:20 Мнения и аналитика / Новости / Россия и мир / Экономика

Эксперт: Факторов коллапса и факторов роста для экономики нет

«Будем двигаться в боковом тренде»

наталия орлова альфаФакторов коллапса, как и факторов роста для российской экономики в настоящий момент нет. Такое мнение в интервью АБН выразила главный экономист «Альфа-Банка» Наталия Орлова.

«Экономика дна достигла. Но сможем ли мы от него оттолкнуться – это вопрос. Мы можем оставаться на месте и двигаться в боковом тренде. Это вполне реальный сценарий. Наша экономика в целом устойчива. Сейчас нет таких долгов, как в 90-е, есть плавающий курс, низкая закредитованность населения. Вроде жить-то можно. Факторов коллапса нет, как и факторов роста. Поэтому оставаться на месте мы можем очень долго. Чтобы это изменить, нужно повысить эффективность всей системы. Но это повышение для многих является болезненным, так как может вести к увольнениям и прочим неприятностям. Поэтому такие решения должны иметь серьезную политическую поддержку», — считает Наталия Орлова.

Напомним, в 2014 году президент России Владимир Путин заявил, что стране потребуется два года на выход из кризиса при самом неблагоприятном стечении обстоятельств. Глава государства сказал это в ходе большой ежегодной пресс-конференции. В 2016 году пресс-конференция пройдет 23 декабря.

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