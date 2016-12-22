Электроэнергия для предприятий Хабаровска подешевеет на 5% В ряде регионов Дальнего Востока – на 65%

Тарифы на электроэнергию для промышленных предприятий Хабаровска станут дешевле на 5%. Об этом в четверг сообщил губернатор региона Вячеслав Шпрот.

«Мы сейчас прорабатываем этот вопрос, в среднем тарифы в крае на электроэнергии от крупных электростанций снизятся на 5%. Это хорошая прибавка для крупных промышленных предприятий», — сказал Шпрот.

По его словам, сильнее уменьшатся тарифы в регионах, которые ранее сдерживали рост тарифов. Так, например, в Чукотке, Якутии и Сахалине снижение составит 65%.

Отметим, выровнять тарифы на Дальнем Востоке поручил президент РФ Владимир Путин во время ежегодного послания Федеральному Собранию в 2015 году. В декабре этого года Госдума приняла изменения в закон «Об электроэнергетике».

Документ предусматривает, что тарифы на электроэнергию на Дальнем Востоке будут снижаться постепенно до базового российского уровня. Этот уровень ежегодно будет определять российское правительство.