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22.12.16 / 13:06 Новости / Россия и мир / Экономика

Электроэнергия для предприятий Хабаровска подешевеет на 5%

В ряде регионов Дальнего Востока – на 65%

Фото АБН

Фото АБН

Тарифы на электроэнергию для промышленных предприятий Хабаровска станут дешевле на 5%. Об этом в четверг сообщил губернатор региона Вячеслав Шпрот.

«Мы сейчас прорабатываем этот вопрос, в среднем тарифы в крае на электроэнергии от крупных электростанций снизятся на 5%. Это хорошая прибавка для крупных промышленных предприятий», — сказал Шпрот.

По его словам, сильнее уменьшатся тарифы в регионах, которые ранее сдерживали рост тарифов. Так, например, в Чукотке, Якутии и Сахалине снижение составит 65%.

Отметим, выровнять тарифы на Дальнем Востоке поручил президент РФ Владимир Путин во время ежегодного послания Федеральному Собранию в 2015 году. В декабре этого года Госдума приняла изменения в закон «Об электроэнергетике».

Документ предусматривает, что тарифы на электроэнергию на Дальнем Востоке будут снижаться постепенно до базового российского уровня. Этот уровень ежегодно будет определять российское правительство.

По материалам: tass.ru
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