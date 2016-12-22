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22.12.16 / 16:58 Новости / Россия и мир / Финансы

Fitch присвоило «Трансмашхолдингу» рейтинги «ВВ-»

Прогноз по рейтингам — «стабильный»

fitch_ratings_121864991_229086833Международное рейтинговое агентство Fitch присвоило «Трансмашхолдингу» (ТМХ) международный кредитный рейтинг в иностранной и национальной валюте «BB-». Об этом сообщили в четверг в агентстве.

Прогноз по рейтингу – «стабильный». В Fitch отметили, что ТМХ занимает прочную позицию на российском рынке производителей локомотивов, железнодорожных вагонов и вагонов метро. В тоже время Fitch присвоило рейтинг «BB-» из-за «недостаточной диверсифицированности как с точки зрения клиентской базы, так и с точки зрения зависимости от российских юридических лиц, которые приносят большую часть выручки для компании».

Отметим, «Трансмашхолдинг» — крупнейшая российская компания транспортного машиностроения. Она выпускает вагоны метро, электро- и дизель-поезда, пассажирские вагоны, локомотивы, грузовые вагоны и др. Президент «Трансмашхолдинга» — Андрей Бокарев.

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