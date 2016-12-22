ФСБ подготовила проект закона «О безопасности информационной структуры» Из-за участившихся кибератак

Федеральная служба безопасности России подготовила Проект федерального закона «О безопасности критической информационной инфраструктуры». Об этом в четверг сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

Проект представили членам Общественного совета при ФСБ, пишет ТАСС. Отмечается, что в последнее время участились попытки организации массированных кибератак на объекты значимой для жизнедеятельности России инфраструктуры.

Добавим, 12 декабря в МВД заявили о задержании двух крупных группировок хакеров, атаковавших российские банки. Также в министерстве предложили ужесточить уголовные наказания за киберпреступления. Их могут передать из статьи о мошенничестве в сфере компьютерной безопасности в состав статьи 158 УК РФ «Кража».