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22.12.16 / 20:29 Новости / Общество / Россия и мир

ФСБ подготовила проект закона «О безопасности информационной структуры»

Из-за участившихся кибератак

фсб петербФедеральная служба безопасности России подготовила Проект федерального закона «О безопасности критической информационной инфраструктуры». Об этом в четверг сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

Проект представили членам Общественного совета при ФСБ, пишет ТАСС. Отмечается, что в последнее время участились попытки организации массированных кибератак на объекты значимой для жизнедеятельности России инфраструктуры.

Добавим, 12 декабря в МВД заявили о задержании двух крупных группировок хакеров, атаковавших российские банки. Также в министерстве предложили ужесточить уголовные наказания за киберпреступления. Их могут передать из статьи о мошенничестве в сфере компьютерной безопасности в состав статьи 158 УК РФ «Кража».

По материалам: tass.ru
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