В Ленинградской области открылся парк импортозамещения Площадь парка 10 га

Во Всеволожском районе Ленинградской области открылся индустриальный парк для импортозамещающих предприятий. Об этом сообщили в правительстве Ленобласти в четверг.

Индустриальный парк «Ладожский» занимает площадь 10 га неподалеку от федеральной трассы «Петербург-Мурманск». В помещениях первой очереди расположатся производства красителей и пигментов ООО «Завод технических дисперсий» и полиэфирного волокна ООО «Ладожское волокно».

Напомним, в середине декабря премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил, что в течение последних двух лет в импортозамещение в российской промышленности было вложено 250 млрд рублей. По словам Медведева правительство и бизнес инвестировали в эту сферу примерно в равных количествах.