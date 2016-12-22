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22.12.16 / 16:33 Новости / Петербург и Ленобласть

В Ленинградской области открылся парк импортозамещения

Площадь парка 10 га

Импортозамещение, center-ok.ruВо Всеволожском районе Ленинградской области открылся индустриальный парк для импортозамещающих предприятий. Об этом сообщили в правительстве Ленобласти в четверг.

Индустриальный парк «Ладожский» занимает площадь 10 га неподалеку от федеральной трассы «Петербург-Мурманск». В помещениях первой очереди расположатся производства красителей и пигментов ООО «Завод технических дисперсий» и полиэфирного волокна ООО «Ладожское волокно».

Напомним, в середине декабря премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил, что в течение последних двух лет в импортозамещение в российской промышленности было вложено 250 млрд рублей. По словам Медведева правительство и бизнес инвестировали в эту сферу примерно в равных количествах.

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