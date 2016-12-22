Mail.Ru Group и бывший глава «Дикси» вложили 100 млн рублей в Instamart Сервис доставки продуктов

Mail.Ru Group и экс-президент «Дикси» инвестировали 100 млн рублей в сервис доставки продуктов Instamart. Об этом в четверг сообщили в Instamart.

Как стало известно vc.ru, в проект вложились еще несколько инвесторов. В Instamart изданию рассказали, что сделка закрыта.

Instamart занимается доставкой продуктов из магазинов. Сервис доступен для iOS, приложение на Android появится в начале следующего года. В настоящий момент компания работает только в Москве. Сервис сотрудничает с сетью Metro Cash & Carry.