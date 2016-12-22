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22.12.16 / 15:24 Новости / Общество / Россия и мир

Mail.Ru Group и бывший глава «Дикси» вложили 100 млн рублей в Instamart

Сервис доставки продуктов

инстамарMail.Ru Group и экс-президент «Дикси» инвестировали 100 млн рублей в сервис доставки продуктов Instamart. Об этом в четверг сообщили в Instamart.

Как стало известно vc.ru, в проект вложились еще несколько инвесторов. В Instamart изданию рассказали, что сделка закрыта.

Instamart занимается доставкой продуктов из магазинов. Сервис доступен для iOS, приложение на Android появится в начале следующего года. В настоящий момент компания работает только в Москве. Сервис сотрудничает с сетью Metro Cash & Carry.

По материалам: vc.ru
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