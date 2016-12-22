«Спецстрой», Yota и трубопровод. Итоги четверга

В четверг кто-то находит, а кто-то теряет. ЦБ отозвал лицензию у Межрегионального клирингового банка, Варвару Караулову осудили на 4,5 года колонии, «Роснефть» начала строительство трубопровода на Русском месторождении, Шойгу объявил об упразднении «Спецстроя», а Yota намерена отказаться от концепции безлимитного интернета.

ЦБ отозвал лицензию у Межрегионального клирингового банка. Регулятор установил, что банк не предоставлял достоверную и полную информацию по нормам противодействия отмыванию преступных денег и финансированию терроризма. Межрегионального клирингового банка занимал 587 место по величине активов в банковской системе РФ.

«Роснефть» приступила к строительству трубопровода на Русском месторождении. Трубопровод соединит месторождение с магистральной нефтетранспортной системой «Заполярье – Пурпе». Его протяженность — 65 км, а мощность трубопровода составит 7 млн тонн нефти ежегодно.

Yota откажется от концепции безлимитного интернета. По словам генерального директора компании Владимира Добрынина, 85% абонентов тратят не более 5 ГБ в месяц. Концепция безлимитного интернета, по его словам, ориентирована на продвинутых пользователей.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил об упразднении «Спецстроя». По его словам, вместо одной структуры, будет действовать восемь федеральных государственных унитарных предприятия. Это позволит сократить численность сотрудников, занимающихся вопросами военного строительства, в два раза.

Варвару Караулову осудили на 4,5 года колонии. Московский окружной военный суд признал бывшую студентку МГУ виновной в попытке примкнуть к запрещенной в РФ террористической группировке «Исламское государство». Прокурор просил для Карауловой наказания в виде пяти лет лишения свободы, а защита, в свою очередь, вину Карауловой отрицала.