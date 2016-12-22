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22.12.16 / 15:47 Новости / Россия и мир

Караулову осудили на 4,5 года колонии

Фото kp.ru

Фото kp.ru

Варвару Караулову приговорили к 4,5 годам колонии общего режима. Заседание Московского окружного военного суда прошло в четверг.

Прокурор просил лишить Караулову свободы на пять лет. Защита обвиняемой отрицала ее вину.

Напомним, суд над Карауловой начался в октябре. Ее обвиняли в приготовлении к участию в деятельности террористической организации (ст. 205.5 УК РФ). Изначально она признала свою вину, однако позже от показаний отказалась.

В мае прошлого года отец Карауловой сообщил, что девушка направилась в Сирию для того, чтобы вступить в «Исламское государство» (запрещено в РФ). Ее задержали на границе Турции и Сирии и вернули в Россию. После возвращения домой она продолжила общаться со своим вербовщиком и сменила имя на Александру Иванову.

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