KIA показала новый Picanto Третьего поколения

KIA показала первые изображения нового поколения KIA Picanto. Компания сообщила об этом в четверг.

Это третье поколение KIA Picanto. Его внешний вид производитель характеризует как «молодежный и энергичный». Габариты по-прежнему компактные, но облик более уверенный, заявляют в КIA. Автоконцерн изменил линии кузова, а также пополнил палитру цветов.

Отметим, KIA Picanto – это городская малолитражка. Автомобиль переднеприводный. Его производят с 2004 года. Единственная модель, производство которой не локализовано в России.