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22.12.16 / 15:34 Новости / Россия и мир

KIA показала новый Picanto

Третьего поколения

kia picantoKIA показала первые изображения нового поколения KIA Picanto. Компания сообщила об этом в четверг.

Это третье поколение KIA Picanto. Его внешний вид производитель характеризует как «молодежный и энергичный». Габариты по-прежнему компактные, но облик более уверенный, заявляют в КIA. Автоконцерн изменил линии кузова, а также пополнил палитру цветов.

Отметим, KIA Picanto – это городская малолитражка. Автомобиль переднеприводный. Его производят с 2004 года. Единственная модель, производство которой не локализовано в России.

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