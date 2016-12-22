Бывший заместитель Улюкаева стал вице-премьером Крыма Будет заниматься имущественными и земельными вопросами

Бывший замминистра экономического развития России Павел Королев стал председателем правительства Крыма. Соответствующее кадровое решение крымский парламент принял в четверг.

Кандидатуру внес глава Крыма Сергей Аксенов. В новой должности Королев будет курировать имущественные и земельные вопросы. Всего в крымском правительстве работают девять вице-премьеров.

Отметим, Павел Королев стал заместителем главы Минэкономразвития летом 2012 года. Большую часть работы в министерстве – с 2013 года – провел под руководством Алексея Улюкаева. Его освободили от должности 15 декабря 2016 года.

Напомним, Алексей Улюкаев находится под домашним арестом. Его подозревают в вымогательстве взятки в особо крупном размере при приватизации «Башнефти».