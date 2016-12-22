Все новости

22.12.16 / 14:16 Новости / Россия и мир

Бывший заместитель Улюкаева стал вице-премьером Крыма

Будет заниматься имущественными и земельными вопросами

Павел Королев минэкономразвития вице-премьер крымБывший замминистра экономического развития России Павел Королев стал председателем правительства Крыма. Соответствующее кадровое решение крымский парламент принял в четверг.

Кандидатуру внес глава Крыма Сергей Аксенов. В новой должности Королев будет курировать имущественные и земельные вопросы. Всего в крымском правительстве работают девять вице-премьеров.

Отметим, Павел Королев стал заместителем главы Минэкономразвития летом 2012 года. Большую часть работы в министерстве – с 2013 года – провел под руководством Алексея Улюкаева. Его освободили от должности 15 декабря 2016 года.

Напомним, Алексей Улюкаев находится под домашним арестом. Его подозревают в вымогательстве взятки в особо крупном размере при приватизации «Башнефти».

Метки: ,

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

24SMI

  • Яндекс цитирования
  • Яндекс.Метрика
  • Рейтинг@Mail.ru
Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
© 2001-2016