На градостроительном совете Ленобласти раскритиковали план развития села Бугры Чиновники недовольны отсутствием точных цифр, неточностью данных

На градостроительном совете Ленинградской области раскритиковали концепцию развития Бугровского сельского поселения, разработанную архитекторским бюро «Матвеев и Ко». Обсуждение плана развития территорий прошло в четверг, передает корреспондент АБН.

Как отметили члены совета, в представленном архитектором плане отсутствуют точные цифры и данные. Также на графиках, предоставленных главой архитекторского бюро, оказалось несколько технических ошибок, из-за чего градостроительный совет отказался принимать новый план. Заместитель председателя правительства Ленинградской области по строительству Михаил Москвин с разрешения совета отправил проект развития поселения на доработку.

Напомним, архитекторское бюро «Матвеев и Ко» разработало концепцию развития Бугровского сельского поселения. Заказчиком проекта стала администрация муниципального образования. Согласно концепции, архитекторы предусмотрели формирование единого транспортного каркаса Бугровско-Муринской агломерации, а также архитектурно-планировочное и функциональное зонирование. Бугровское поселение разобьются на три участка: северный, центральный и южный.