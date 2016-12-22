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22.12.16 / 17:44 Новости / Петербург и Ленобласть / Политика

На градостроительном совете Ленобласти раскритиковали план развития села Бугры

Чиновники недовольны отсутствием точных цифр, неточностью данных

деревня поселок село россия школаНа градостроительном совете Ленинградской области раскритиковали концепцию развития Бугровского сельского поселения, разработанную архитекторским бюро «Матвеев и Ко». Обсуждение плана развития территорий прошло в четверг, передает корреспондент АБН.

Как отметили члены совета, в представленном архитектором плане отсутствуют точные цифры и данные. Также на графиках, предоставленных главой архитекторского бюро, оказалось несколько технических ошибок, из-за чего градостроительный совет отказался принимать новый план. Заместитель председателя правительства Ленинградской области по строительству Михаил Москвин с разрешения совета отправил проект развития поселения на доработку.

Напомним, архитекторское бюро «Матвеев и Ко» разработало концепцию развития Бугровского сельского поселения. Заказчиком проекта стала администрация муниципального образования. Согласно концепции, архитекторы предусмотрели формирование единого транспортного каркаса Бугровско-Муринской агломерации, а также архитектурно-планировочное и функциональное зонирование. Бугровское поселение разобьются на три участка: северный, центральный и южный.

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