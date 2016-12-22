Лагерь «Артек» будет перерабатывать нефть Совместно с Тюменским индустриальным университетом

Международный детский центр «Артек» планирует в 2017 году построить буровую вышку и несколько элементов завода по нефтепереработке. Об этом в четверг сообщил глава «Артека» Александр Каспржак.

Проект пройдет совместно с Тюменским индустриальным университетом. Каспржак отметил, что мини-завод по нефтепереработке необходим для решения общеобразовательных задач.

Отметим, в 2015 году правительство России утвердило программу развития «Артека». Она предусматривает капитальный ремонт объектов центра, а также реконструкция и строительство лагерей, объектов инфраструктуры. Проект рассчитан до 2020 года.