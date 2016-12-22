Все новости

22.12.16 / 17:20 Новости / Россия и мир

Лагерь «Артек» будет перерабатывать нефть

Совместно с Тюменским индустриальным университетом

газпром нефтьМеждународный детский центр «Артек» планирует в 2017 году построить буровую вышку и несколько элементов завода по нефтепереработке. Об этом в четверг сообщил глава «Артека» Александр Каспржак.

Проект пройдет совместно с Тюменским индустриальным университетом. Каспржак отметил, что мини-завод по нефтепереработке необходим для решения общеобразовательных задач.

Отметим, в 2015 году правительство России утвердило программу развития «Артека». Она предусматривает капитальный ремонт объектов центра, а также реконструкция и строительство лагерей, объектов инфраструктуры. Проект рассчитан до 2020 года.

По материалам: tass.ru
Метки: ,

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

24SMI

  • Яндекс цитирования
  • Яндекс.Метрика
  • Рейтинг@Mail.ru
Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
© 2001-2016