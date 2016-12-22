Ленобласть отметит снятие блокады Ленинграда интерактивной выставкой и пиротехническим шоу За 2,4 млн рублей

Ленобласть отметит полное снятие блокады Ленинграда интерактивной выставкой и пиротехническим шоу в рамках мероприятия «Январский гром». Аукционы на оказание соответствующих услуг накануне разместил комитет госзаказа Ленинградской области.

Мероприятия состоятся в январе 2017 года. На интерактивную выставку область потратит 1,3 млн рублей, на пиротехническое шоу – 1 млн 100 тыс. рублей.

На выставке представят образцы и полноразмерные макеты военной и исторической техники времен Великой Отечественной войны. Так, исполнитель должен доставить два советских бронетранспортера, немецкий легкий танк образца 1934 года, американский армейский автомобиль образца 1941 года и другую технику. Все образцы должны быть подготовлены к участию в интерактивной выставке, а также в показательном выступлении. Также в рамках выставки будет функционировать военно-полевой лагерь. В пиротехнической постановке используют действующие образцы и полноразмерные макеты артиллерийско-минометного вооружения времен ВОВ.

Напомним, День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в России отмечают 27 января. Блокада длилась 872 дня, с 8 сентября 1941-го по 27 января 1944 года. За это время, по разным оценкам, погибло от 600 тысяч до 1,5 млн человек.