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22.12.16 / 05:58 Новости / Россия и мир / Экономика

«Лукойл» может получить новый участок на шельфе Балтийского моря — СМИ

Его обещают освоить "с максимальной эффективностью"

Газ, ЛукойлРоссийская нефтяная компания ЛУКОЙЛ намерена получить новую площадь на шельфе Балтийского моря в следующем году. Об этом пишет в четверг «Коммерсант» со ссылкой на источники в отрасли.

Глава ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов ​направил в правительство соответствующее обращение. Он пообещал, что участок «Надежда» будет освоен «в кратчайшие сроки» и с «максимальной эффективностью». Алекперов напомнил, что у компании есть опыт работы в балтийском море.

По информации издания, Минприроды получило письмо главы компании и планирует включить участок в план лицензирования на 2017 год. «Коммерсант» уточняет, что в случае удовлетворения просьбы ЛУКОЙЛ будет единственным недропользователем, соответствующим требованиям.

Напомним, 10 декабря Алекперов заявил, что компания не намерена бороться за право разрабатывать Эргинское нефтяное месторождение. Речь идет об одном из крупнейших  разведанных месторождений в России. Некоторые его участки уже разрабатывают компании «Роснефть» и «Газпром нефть». Запасы месторождения составляют т 102,7 млн т.

По материалам: kommersant.ru
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Реплики

  1. 67576 22.12.2016 at 08:34

    Получат скорее всего иностранцы как это сделали на Сахалине а народу лапшу повесят об импортозамещении, ведь согласно новой конституции богатсва недр РФ принадлежат уже не народу, а государству, а конкретно приближённому олигархату и половине правительства через привелигированные акции.ВВП это нью Горбачёв с красивыми речами...

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