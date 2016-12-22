Минкультуры расторгло контракт с генподрядчиком строительства новой сцены МДТ Стоимость контракта составляла 2,5 млрд рублей

Министерство культуры России расторгло контракт с «СтройСоюз СВ» на строительство новой сцены Малого драматического театра (МДТ) в Петербурге. Информация об этом в четверг была опубликована на портале госзакупок.

Стоимость контракта составляла 2,5 млрд рублей. Он был заключен в декабре прошлого года.

В марте у гаранта исполнения контракта «Мико-банка» ЦБ отозвал лицензию. В октябре текущего года министерство культуры подало иск к «СтройСоюз СВ». Ведомство требовало предоставить новую банковскую гарантию. Всего в течение текущего года к генподрядчику подали 19 исков на общую сумму 46 млн рублей.