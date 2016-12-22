Между Петерубргом и поселком Бугры появится новая дорога Строительство пройдет в два этапа

В Бугровского-Мурзинской жилой зоне создадут новую дорогу, которая соединит поселение с Петербуром и КАДом. Об этом в четверг сообщил глава архитектурного бюро «Матвеев и Ко» Игорь Матвеев, передает корреспондент АБН.

По словам Матвеева, в Бугровского-Муринской агломерации сформируют единый транспортный каркас. Его формирование будет состоять из двух этапов. На первом завершат проектирование и строительство транспортной развязки на КАД, а также сформируют улично-дорожную сеть поселения. После этого к поселку построят новую городскую магистраль с подключением к федеральной автомобильной дороге «СПб-Сортавала».

Напомним, архитектурное бюро «Матвеев и Ко» разработало концепцию развития Бугровского поселения. Заказчиком плана развития территорий стала администрация муниципального образования. Архитекторы затронули вопросы транспортного обслуживания и жилого строительства. Также в новой концепции предусматриваются новые способы территориального зонирования.