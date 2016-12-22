Международные резервы России сократились на $8 млрд за неделю На 2,1%

Международные резервы России сократились на $8 млрд за неделю со 2 по 9 декабря. Об этом в четверг сообщили в Центробанке страны.

Международные резервы сократились на 2,1%. Они уменьшились с $387 млрд до $379 млрд.

Отметим, в Центробанке объяснили сокращение «отрицательной переоценкой, а также предоставлением банкам-резидентам средств по операциям «валютный своп». За ноябрь резервы снизились на $5,453 млрд.

Добавим, максимум резервов в этом году был зафиксирован в начале осени. Он составил $399 млрд.