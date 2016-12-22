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22.12.16 / 13:59 Новости / Россия и мир / Рынки / Финансы

Московская биржа договорилась о сотрудничестве с китайскими брокерами

Для стимулирования инвестпотоков между КНР и РФ

Московская биржа фото из Фейсбука среда утроМосковская биржа подписала меморандумы о взаимопонимании с двумя китайскими брокерскими компаниями CITIC Securities и Galaxy Securities. Торговая площадка сообщила об этом в четверг.

Соглашения направлены на стимулирование инвестиционных потоков между РФ и Китаем. Так, китайские брокеры предоставят доступ к торгам российскими ценными бумагами своим клиентам. Кроме того, появилась возможность оказания содействия компаниям КНР, которые захотят пройти листинг на Московской бирже.

Отметим, ранее эксклюзивным поставщиком рыночных данных Московской биржи на внутренний рынок Китая стала Шанхайская фондовая биржа. Кроме того, лондонское отделение банка КНР ICBC Standard стало один из клиринговых членов российской площадки.

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