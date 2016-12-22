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22.12.16 / 10:13 Новости / Россия и мир / Рынки / Финансы

Московская биржа открылась на понижении

ММВБ 2203,8; РТС 1135,31

биржа

Фото АБН

Торги четверга на Московской бирже открылись на понижении. К 10 часам утра по московскому времени индекс ММВБ составил 2203,8 пунктов, индекс РТС 1135,31 пунктов.

Спустя четыре минуты после открытия торгов индекс ММВБ опустился на 0,90% до отметки 2192,35 пунктов. Индекс РТС на 10:04 составил 1133,72 пунктов со снижением в 0,63%.

Аналитик банка «Российский капитал» Анастасия Соснова отметила, что в четверг, фон для торгов умеренно негативный. Драйверов роста нет, а инвесторы начали закрывать позиции из-за близких рождественских каникул в Европе.

Соснова добавила, что на российском фондовом рынке есть усиление продаж. Накануне обороты торговли оказались чуть выше среднего. Многое указывает на то, что, устав ожидать повышения, инвесторы приступили к фиксации прибылей, считает аналитик.

Индекс ММВБ в четверг имеет возможность протестировать уровень 2200 п. Курс доллара, по оценкам аналитика банка «Российский капитал», останется в интервале 61-62 руб./$.

На Токийской фондовой бирже торговый день закончился на понижении. Индекс TOPIX упал на 1,12 пунктов до отметки 1543,82. Суммарный JPX-Nikkei 400 составил к концу дня 13841,55 пунктов со снижением на 9,34 пункта.

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