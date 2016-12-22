Москвичи в ноябре покупали кофе на 5% чаще год к году А по России выросли продажи шоколада

Жители столицы в ноябре покупали кофе на 5% чаще по сравнению с октябрем 2016 года и ноябрем 2015 года. Об этом в четверг сообщили в исследовательском холдинге «Ромир».

Рост частоты покупок в «Ромире» объяснили тем, что кофе в ноябре подешевел в магазинах Москвы. При этом москвичи реже стали покупать молоко, бутилированную воду и шоколад. А по всей России в ноябре выросли покупки шоколада.

В «Ромире» рассказали, что индекс «Кофе с молоком» в ноябре вырос четвертый месяц подряд. К октябрю он вырос на 4%. За год его значение в целом по стране увеличилось на 5,1%. Это произошло, несмотря на падение ежедневных расходов, отметили аналитики. При этом в Москве индекс «Кофе с молоком», наоборот, снизился на 0,9% к октябрю и 4% к ноябрю прошлого года.

За год кофе подорожал на 4,8%, шоколад на 9,8%, а молоко – на 11,5%. Дешевле стала только бутилированная вода – на 4,6%. Но ее россияне в ноябре купили почти на 10% больше, чем годом ранее. За год также выросли объемы покупки шоколада – на 2,4%. А вот молока (-6,5%) и кофе (-2,7%) жители РФ купили несколько меньше, чем в ноябре прошлого года.

Отметим, индекс «Кофе с молоком» рассчитывают на основе данных скан-панели домохозяйств «Ромира». Данные по покупкам этих продуктов поступают в режиме онлайн с помощью технологии сканирования штрих-кодов от 35 000 участников скан-панели в 180 городах России с населением более 10 тыс. жителей. Ингредиенты индекса «Кофе с Молоком» являются набором «простых удовольствий», отмечают в «Ромире».