У каждого четвертого сотрудника российских компаний ухудшилось отношение к руководству после корпоратива О том, что начальник вел себя неприлично, заявили 6% опрошенных

После корпоративных вечеринок у каждого четвертого сотрудника в России ухудшилось отношение к руководству. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного компанией HeadHunter.

Три четверти опрошенных заявили, что не сталкивались со случаями, когда глава компании вел себя некорректно на корпоративе. Тем не менее, 6% сотрудников указали на то, что начальник «вел себя неприлично», и столько же заявили, что руководитель игнорировал рядовых сотрудников, общаясь только с руководством. Еще 3% обиделись на начальника за то, что он не поблагодарил коллег за хорошую работу в уходящем году, а 1% респондентов корпоратив запомнился тем, что руководитель отметил всех, кто «сильно расслабился», а потом применил к ним санкции.

Большинство сотрудников — 58% — не изменили своего отношения к начальнику после корпоратива, как бы руководитель себя ни вел. В то же время 7% опрошенных сказали, что отношения с руководителем испортились настолько, что им пришлось уволиться из компании.

Напомним, ранее глава исполкома партии «Единая Россия» Владимир Бурматов заявил, что партия не будет устраивать новогодний корпоратив. По его словам, единороссам предстоит «напряженная работа», в частности политическое объединение ждет региональная неделя после завершения работы на пленарных заседаниях.