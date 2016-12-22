Объем продаж Sika за три квартала превысил 2 млрд рублей Компания планирует к 2018 году запустить еще два производства в РФ

Объем продаж Sika за январь—сентябрь 2016 года составил более 2 млрд рублей. Об этом в четверг сообщили в компании.

По прогнозам Sika Россия, годовые результаты за 2016 год увеличатся более чем на 15% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Кроме этого, компания планирует к 2018 году запустить еще два производства – в Подмосковье и Екатеринбурге.

Добавим, за последние полтора года компания Sika запустила три завода на территории России. Общие инвестиции в них превысили 1 млрд рублей. Всего концерн с 2003 года инвестировал в российскую экономику более 2 млрд рублей и открыл за это время шесть заводов по выпуску продуктов строительной химии.

Sika — международный химический концерн по производству материалов и технологий для строительства. Компания основана в Швейцарии в 1910 году.