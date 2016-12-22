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22.12.16 / 12:52 Новости / Россия и мир

ОПК анонсировала третье поколение «самолетов Судного дня»

Это воздушные командные пункты

Фото: topwar.ru

Фото: topwar.ru

Объединенная приборостроительная корпорация намерена выпускать третье поколение «Самолетов Судного дня». Об этом гендиректор ОПК Александр Якунин сообщил в четверг.

«Самолеты Судного дня» — это воздушные командные пункты. Третье поколение российских лайнеров такого типа могут начать выпускать уже в 2017 году, сказал Якунин в интервью ТАСС.

Напомним, Объединенная приборостроительная корпорация входит в состав «Ростеха». Она выпускает «самолеты Судного дня» Ил-80 на базе пассажирских Ил-86. В прошлом году ОПК передала ВС первый Ил-80 второго поколения.

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