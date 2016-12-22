ОПК анонсировала третье поколение «самолетов Судного дня» Это воздушные командные пункты

Объединенная приборостроительная корпорация намерена выпускать третье поколение «Самолетов Судного дня». Об этом гендиректор ОПК Александр Якунин сообщил в четверг.

«Самолеты Судного дня» — это воздушные командные пункты. Третье поколение российских лайнеров такого типа могут начать выпускать уже в 2017 году, сказал Якунин в интервью ТАСС.

Напомним, Объединенная приборостроительная корпорация входит в состав «Ростеха». Она выпускает «самолеты Судного дня» Ил-80 на базе пассажирских Ил-86. В прошлом году ОПК передала ВС первый Ил-80 второго поколения.