Эксперт: Максим Орешкин может стать «говорящей головой» Минэкономразвития «В хорошем смысле слова»

Новый глава Минэкономразвития Максим Орешкин может стать «говорящей» головой ведомства, рассказывающей рынку о том, что происходит в правительстве. Такое мнение в интервью АБН озвучила главный экономист «Альфа Банка» Наталия Орлова.

Орлова уверена, что стиль работы Минэкономразвития изменится с приходом Орешкина.

«Личность министра играет тут не последнюю роль. Алексей Улюкаев был человеком другого политического веса, он был настроен на альтернативные оценки происходящего. При нем ведомство ставило перед собой задачу информировать правительство о том, что происходит в экономике», — считает Орлова.

«У Максима Орешкина другой бэкграунд. Он – человек, который много коммунуцирует с рынком. Мне кажется, фокус его внимания будет направлен на взаимодействие с внешним миром. То есть он не столько будет давать информацию внутрь правительства, сколько будет рассказывать рынку и инвесторам о том, что происходит в правительстве. Мне кажется, он может стать “говорящей головой” правительства в хорошем смысле этого слова», — предположила Орлова.

Напомним, экс-заместитель министра финансов Максим Орешкин возглавил Минэкономразвития в ноябре. Он сменил на этом посту Алексея Улюкаева, ранее арестованного по подозрению в получении взятки и вымогательстве из-за выдачи положительного решения МЭР в отношении покупки «Роснефтью» «Башнефти». Министр финансов России Антон Силуанов охарактеризовал Орешкина как «классного макроэкономиста».