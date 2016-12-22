Объем инвестиций в основной капитал Петербурга за три квартала вырос на 7% «Этот показатель намного лучше, чем в среднем по России», — заявил губернатор

Объем инвестиций в основной капитал в Петербурге по итогам трех кварталов текущего года вырос на 7%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил в четверг губернатор города Георгий Полтавченко.

«Этот показатель намного лучше, чем в среднем по России. Судя по динамике трех последних месяцев, мы можем рассчитывать на рост инвестиций и по итогам всего 2016 года», — сказал он.

Напомним, по итогам прошлого года инвестиции в основной капитал Петербурга сократились на 2 млрд рублей год к году. Инвесторы вложили в Петербург 521,3 млрд рублей. Прирост капитала в промышленности составил 6%.