Открыт новый участок федеральной магистрали М4 «Дон» Отрезок с 517 по 544 км

Открыт новый участок федеральной платной магистрали М4 «Дон». Об этом в четверг сообщили в «Автодоре».

Отрезок с 517 по 544 км стал частью обходного пути Воронежа и позволяет транзитному транспорту обойти жилые районы. Установку системы взимания платы на участке произвела компания RUTOLL. В открытии приняли участие министр транспорта Максим Соколов, губернатор Воронежской области Алексей Гордеев, глава «Автодора» Сергей Кельбах и другие.

Движение по новому участку в тестовом режиме открыли 18 ноября. В настоящий момент по нему можно проехать бесплатно. С 26 декабря на новом отрезке трассы М4 «Дон» введут режим платного проезда.

Добавим, стоимость для легковых автомобилей в дневное время составит 50 рублей, для грузового транспорта – 150 рубле. Пункты взимания платы размещены на 545 км дороги. Прогнозируемая интенсивность движения на данном отрезке составляет от 8,4 тыс. до 10,6 тыс. автомобилей в сутки.

Отметим, в августе «Автодор» объявила конкурс на строительство платного участка трассы М4 «Дон» с 633 по 715 км. Сумма тендера — 62,37 млрд рублей. Трасса М4 «Дон» идет от Москвы до Новороссийска.