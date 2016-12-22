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22.12.16 / 12:47 Новости / Россия и мир

На охрану объектов Удачнинского горно-обогатительного комбината в 2017 году потратят 79,2 млн рублей

Охрану будет осуществлять «Алроса-охрана»

ОхранаНа охрану объектов Удачнинского горно-обогатительного комбината в 2017 году потратят 79,27 млн рублей. Информация об в четверг была размещена на портале госзакупок.

Закупка производится у единственного поставщика — ООО «Алроса-охрана». Компании должна будет оказывать охранные услуги с 1 января до 31 декабря 2017 года. Дороже всего будет стоить охрана в третьем квартале 2017 года — 19,968 млн рублей.

Напомним, ранее Управление муниципального заказа администрации города Кемерово объявило о намерении нанять охрану городских объектов за 39,447 млн рублей. В частности, охранять предполагается  парк имени Волошиной, площади Советов, парк Победы имени Жукова и территорию мемориала  «Воинам — Кузбассовцам, погибшим в локальных воинах и военных конфликтах».

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