На охрану объектов Удачнинского горно-обогатительного комбината в 2017 году потратят 79,2 млн рублей Охрану будет осуществлять «Алроса-охрана»

На охрану объектов Удачнинского горно-обогатительного комбината в 2017 году потратят 79,27 млн рублей. Информация об в четверг была размещена на портале госзакупок.

Закупка производится у единственного поставщика — ООО «Алроса-охрана». Компании должна будет оказывать охранные услуги с 1 января до 31 декабря 2017 года. Дороже всего будет стоить охрана в третьем квартале 2017 года — 19,968 млн рублей.

Напомним, ранее Управление муниципального заказа администрации города Кемерово объявило о намерении нанять охрану городских объектов за 39,447 млн рублей. В частности, охранять предполагается парк имени Волошиной, площади Советов, парк Победы имени Жукова и территорию мемориала «Воинам — Кузбассовцам, погибшим в локальных воинах и военных конфликтах».