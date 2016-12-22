Переговоры с Таджикистаном об авиасообщении пройдут в Москве В четверг

Переговоры Минтранса РФ с Минтрансом Таджикистана о возобновлении авиасообщения между странами пройдут в Москве. Об этом в российском ведомстве сообщили в четверг.

Переговоры также состоятся в четверг. Ранее стороны согласовали временный отказ от приостановки полетов.

Отметим, накануне в среду российский Минтранс сообщил о том, что авиасообщение между странами приостановят с полуночи четверга. Однако приостановки не было, потому что стороны около полуночи пришли к временному консенсусу.

Проблема возникла из-за того, что Таджикистан отказал в разрешении на полеты российской авиакомпании «Ямал». Она собиралась выполнять рейсы из подмосковного «Жуковского».