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22.12.16 / 10:54 Новости / Россия и мир / Экономика

Переговоры с Таджикистаном об авиасообщении пройдут в Москве

В четверг

самолет1Переговоры Минтранса РФ с Минтрансом Таджикистана о возобновлении авиасообщения между странами пройдут в Москве. Об этом в российском ведомстве сообщили в четверг.

Переговоры также состоятся в четверг. Ранее стороны согласовали временный отказ от приостановки полетов.

Отметим, накануне в среду российский Минтранс сообщил о том, что авиасообщение между странами приостановят с полуночи четверга. Однако приостановки не было, потому что стороны около полуночи пришли к временному консенсусу.

Проблема возникла из-за того, что Таджикистан отказал в разрешении на полеты российской авиакомпании «Ямал». Она собиралась выполнять рейсы из подмосковного «Жуковского».

По материалам: tass.ru
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