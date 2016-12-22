Мутко считает «взвешенным» перенос из России этапа Кубка мира по биатлону Решение позволяет спокойно сделать выводы, считает он

Международный союз биатлонистов (IBU) принял взвешенное решение о переносе Восьмого этапа Кубка мира по биатлону из Тюмени в другую страну.Такое заявление сделал в четверг вице-премьер РФ по вопросам спорта, туризма и молодежной политики Виталий Мутко.

«Принято взвешенное решение, которое позволяет делать выводы спокойно, не на абстрактных заявлениях и выводах одного человека», — прокомментировал Мутко произошедшее. Он также выразил уверенность в том, что Союз биатлонистов России (СБР) покажет, что российские спортсмены либо были невиновны, либо уже понесли наказание.

Мутко отметил, что СБР и службы по борьбе с допингом «проделали колоссальную работу, чтобы российский биатлон был чист и соответствовал международным требованиям». Он добавил, что российские биатлонисты продолжат выступать на Кубке мира.

Напомним, ранее исполком Международного союза биатлонистов (IBU) провел заседание и объявил, что Восьмой этап Кубка мира по биатлону будет перенесен из Тюмени. Он должен был пройти там с 9 по 12 марта 2017 года. Решение было принято после изучения исполкомом доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) во главе с Ричардом Маклареном.