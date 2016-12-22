Песков: Антикоррупционные расследования нельзя вести по принципу «по секрету всему свету»

Расследования против коррупции нельзя проводить по принципу «по секрету всему свету». Об этом в четверг заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Песков считает, что это должны быть «публичные действия, но более дискретного характера». В интервью телеканалу «Россия 24» он напомнил, что ранее президент Владимир Путин сказал о необходимости последовательной борьбы с коррупцией, но такой, чтобы не нанести урон невиновным, среди которых появляются и высокопоставленные чиновники. Потому что обвинение предъявляет только суд.
Напомним, в середине ноября в вымогательстве $2 млн обвинили министра экономического развития Алексея Улюкаева. В день решения суда об аресте чиновника Владимир Путин лишил его должности «в связи с утратой доверия».
Ранее оппозиционер Алексей Навальный заявил о том, что намерен баллотироваться на пост президента РФ на выборах 2018 года. Навальный – глава Фонда борьбы с коррупцией, который публикует расследования о российских чиновниках. ФБК писал о предполагаемой даче главы правительства России Дмитрия Медведева, самолетах, на которых жена первого вице-премьера РФ Игоря Шувалова якобы возит собак породы корги на международные выставки, а также о квартирах в московской высотке на Котельнической набережной, которые, по данным ФБК, также принадлежат Шувалову.