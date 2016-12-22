Песков: Антикоррупционные расследования нельзя вести по принципу «по секрету всему свету» Это должны быть «публичные действия, но более дискретного характера», считает он

Расследования против коррупции нельзя проводить по принципу «по секрету всему свету». Об этом в четверг заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Песков считает, что это должны быть «публичные действия, но более дискретного характера». В интервью телеканалу «Россия 24» он напомнил, что ранее президент Владимир Путин сказал о необходимости последовательной борьбы с коррупцией, но такой, чтобы не нанести урон невиновным, среди которых появляются и высокопоставленные чиновники. Потому что обвинение предъявляет только суд.

Напомним, в середине ноября в вымогательстве $2 млн обвинили министра экономического развития Алексея Улюкаева. В день решения суда об аресте чиновника Владимир Путин лишил его должности «в связи с утратой доверия».

Ранее оппозиционер Алексей Навальный заявил о том, что намерен баллотироваться на пост президента РФ на выборах 2018 года. Навальный – глава Фонда борьбы с коррупцией, который публикует расследования о российских чиновниках. ФБК писал о предполагаемой даче главы правительства России Дмитрия Медведева, самолетах, на которых жена первого вице-премьера РФ Игоря Шувалова якобы возит собак породы корги на международные выставки, а также о квартирах в московской высотке на Котельнической набережной, которые, по данным ФБК, также принадлежат Шувалову.