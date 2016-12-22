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22.12.16 / 10:35 Новости / Петербург и Ленобласть

В Петербурге прошли обыски у гендиректора одной из фирм из-за мошенничества в 8 млн рублей

Подозревают в несанкционированном переводе денег

Фото: kolpinonews.ru

Фото: kolpinonews.ru

В Петербурге прошли обыски у генерального директора одной из фирм города из-за подозрений в мошенничестве на 8 млн рублей. Это произошло в четверг.

Во время обысков у бизнесмена изъяли компьютеры, ноутбуки, мобильные телефоны. Также правоохранители забрали носители информации, сим-карты, печати организаций и документы.

Гендиректор якобы перевел деньги со счета коллеги в «Райффазенбанке». После чего, как пишет «Фонтанка», распорядился деньгами по своему усмотрению. Мужчину арестовали и возбудили уголовное дело по статье «мошенничество». Отметим, его компания занимается поставками продуктов.

Накануне в Петербурге прошли обыски у девелопера Игоря Бурдинского. Они были связаны с проектом в доме на улице Чайковского, 61. Один из покупателей мансард в этом доме предъявил претензии к бизнесмену. Ранее в ноябре Следственное управление УМВД по городу открыло дело по статье о мошенничество в особо крупном размере. В рамках этого дела изучают сделку, в результате которой Бурдинский получил более 7 млн рублей.

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