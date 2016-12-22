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22.12.16 / 15:05 Новости / Россия и мир / Финансы

Минтранс: «Платон» в 2017 году подорожает в два раза

С 1,53 рубля до 3,06 рубля

платонТариф в системе «Платон» в 2017 году вырастет в два раза. Об этом в четверг сообщил министр транспорта Максим Соколов.

«Год система «Платон» отработала в нормальном режиме, пора переходить на новый тариф», — отметил Соколов. Он подчеркнул, что тариф нужно повышать со следующего года. «Как, сейчас думаем», — сказал министр.

Напомним, «Платон» ввели в ноябре 2015 года. Изначально тариф составлял 3,73 рубля за каждый километр проезда по федеральным трассам. Это вызвало массовые акции протеста дальнобойщиков по всей России.

Из-за протестов тариф сократили на 1,53 рубля. С марта 2016 года он должен был дорасти до 3,06 рубля, однако правительство решило перенести время повышения «Платона».

По материалам: tass.ru
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