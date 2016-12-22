В Подмосковье завершилось строительство логистического комплекса На 69,5 тыс. кв. м

В Солнечногорском районе Московской области завершилось строительство здания логистического комплекса. Об этом областное правительство сообщило в четверг.

Площадь здания составляет 69,5 тыс. кв. м. Комплекс предназначен для приема, первичной переработки, комплектации, одновременного хранения и оптовой торговли продуктов сельскохозяйственной отрасли. Новый корпус создаст 520 дополнительных рабочих мест.

Отметим, ранее правительство Московской области обещало создать в Солнечногорском районе промышленный кластер. Он займет 17 гектаров земли. В нем должны появиться производственно-складской комплекс класса «А» на 13,3 гектара, а также станция сервисного обслуживания грузовых и легковых автомобилей.

Начало строительства – 2016 год. Инвестиции в проект составят 3 млрд рублей.