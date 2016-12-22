Половина всех страховых полисов продана в пяти регионах РФ Москва, Московская область, Петербург, Краснодарский край и Свердловская область

Половина всех заключенных в России договоров страхования приходится на пять регионов. Об этом в четверг сообщили в «АльфаСтраховании».

В Москве, Московской области, Петербурге, Краснодарском крае и Свердловской области продано 65,8 млн полисов за январь—сентябрь. Всего за отчетный период в России заключили 122,5 млн договоров страхования.

Сборы российских страховщиков по всем видам страхования (кроме ОМС) выросли за отчетный период на 15,2% год к году. Показатель превысил 885 млрд рублей. Рынок страхования в целом (включая ОМС) продемонстрировал 5,2% роста и составил 1,936 трлн рублей.

Добавим, наибольшее количество договоров заключили в Москве — 50,6 млн. В Петербурге заключили 5,5 млн договоров, а в Московской области — 3,7 млн. Наименьшие показатели среди 85 регионов страны продемонстрировали Байконур, где заключено всего 618 договоров.