Почти половина россиян ожидает ухудшения отношений РФ и Турции – опрос После убийства посла

Почти половина россиян полагает, что отношения между Россией и Турцией могут вновь ухудшиться. Об этом свидетельствуют результаты экспресс-опроса исследовательского холдинга «Ромир», представленные в четверг.

Половина россиян считает, что убийство посла Андрея Карлова не повлияет на отношения России и Турции. Каждый двадцатый опрошенный (5%) полагает, что теперь отношения между двумя странами могут даже улучшиться.

Кроме этого, опрос показал, что 85% знают об убийстве дипломата. Среди россиян старше 35 лет осведомленность составляет 90% и выше.

Напомним, Андрея Карлова застрелили в понедельник в Анкаре. Это произошло во время открытия выставки «Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника». Турецкие власти задержали свыше десяти человек по подозрению в причастности к убийству. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по по статье «Акт международного терроризма».