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22.12.16 / 23:28 Новости / Политика / Россия и мир

Пресс-секретарем Белого дома назначен Шон Спайсер

Он начнет работу в январе

трамп дональд trud.ruИзбранный президент США Дональд Трамп назначил пресс-секретарем Белого дома представителя национального комитета Республиканской партии Шона Спайсера. Об этом в четверг сообщает сообщает телеканал CNBC со ссылкой на заявление политика.

По информации телеканала, Спайсер начнет свою работу на новой должности в январе следующего года. В настоящее время он работает главным советником по стратегии и директором по коммуникациям Национального комитета Республиканской партии.

Добавим, ранее Трамп назначил экс-главу своего избирательного штаба Келлиэнн Конуэй на пост советника. Он отметил ее роль в своей победе на выборах и назвал Конуэй «неутомимой и упорной».

Келлиэнн Конуэй — специалист по социологическим опросам. Она основала компанию The Poling Company, занимающуюся исследованиями общественного мнения и политических взглядов.

По материалам: nbc.com
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