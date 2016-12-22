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22.12.16 / 17:53 Новости / Россия и мир

«СПб Реновация» попросила продлить расселение хрущевок на 10 лет

Письмо направили губернатору Полтавченко

Хрущевка К7«СПб Реновация» обратилась к губернатору Петербурга Георгию Полтавченко с просьбой продлить программу  развития 22 кварталов города на 10 лет. Заместитель председателя комитета по строительству города Евгений Барановский об этом сообщил в четверг.

Письмо с соответствующей просьбой губернатору города было направлено в ноябре. Оно поступило в комитет имущественных отношений. При этом в «СПб Реновации» отметили, что единственный законный способ продлить сроки программы — через суд.

Срок договора о реновации истекает  к 2019 году. Компания к этому моменту успеет выполнить только 10% программы. При этом развитие 11 кварталов невозможно начать из-за отсутствия стартовых пятен для строительства первого дома и запуска процесса расселения хрущевок. В «СПб Реновации» выступают против изъятия таких кварталов из программы.

По материалам: fontanka.ru
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