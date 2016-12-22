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22.12.16 / 12:24 Новости / Россия и мир

«Роснефть» приступила к строительству трубопровода на Русском месторождении

Запуск запланирован на 2018 год

Роснефть«Роснефть» начала строительство напорного трубопровода с Русского месторождения. Нефтяная компания сообщила об этом в четверг.

Будущий трубопровод соединит месторождение с магистральной нефтетранспортной системой «Заполярье – Пурпе». Его мощность составит 7 млн тонн нефти в год, протяженность – 65 км. Запуск трубопровода запланирован на 2018 год.

Отметим, Русское месторождение расположено в Ямало-Ненецком автономном округе. Его геологические запасы составляют 1,4 млрд тонн. Из них извлекаемые – 422 млн тонн.

Месторождение открыли в 1968 году. Однако его разработка не шла из-за труднодоступности территории.

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