«Роснефть» приступила к строительству трубопровода на Русском месторождении Запуск запланирован на 2018 год

«Роснефть» начала строительство напорного трубопровода с Русского месторождения. Нефтяная компания сообщила об этом в четверг.

Будущий трубопровод соединит месторождение с магистральной нефтетранспортной системой «Заполярье – Пурпе». Его мощность составит 7 млн тонн нефти в год, протяженность – 65 км. Запуск трубопровода запланирован на 2018 год.

Отметим, Русское месторождение расположено в Ямало-Ненецком автономном округе. Его геологические запасы составляют 1,4 млрд тонн. Из них извлекаемые – 422 млн тонн.

Месторождение открыли в 1968 году. Однако его разработка не шла из-за труднодоступности территории.