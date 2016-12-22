Эксперт: Российские регионы с максимальным уровнем безработицы — самые закредитованные Розничные кредиты растут

Российские регионы с максимальным уровнем безработицы являются самыми закредитованными. Об этом в интервью АБН рассказала главный экономист «Альфа-Банка» Наталия Орлова.

«Люди, которые хорошо зарабатывают, кредиты особо и не берут. Мы делали исследование по регионам, смотрели факторы, определяющие динамику рынка не ипотечных кредитов. Оказалось, наиболее заккредитованными являются регионы с максимальным уровнем бедности и безработицы. Эта аналитика говорит о том, что восстановление кредитного спроса происходит на фоне падения качества этих самых кредитов», — отметила Наталия Орлова.

Эксперт добавила, что в 2016 году в России произошел рост розничных кредитов. До середины года росло ипотечное кредитование, потом началось восстановление по не ипотечным сегментам.

«На самом деле восстанавливаются все сегменты по очень широкому спектру продуктов. Но темпы роста существенно медленнее по сравнению с восстановлением после кризиса 2009 года», — подчеркнула собеседница АБН.

Отметим, по данным Национального бюро кредитных историй, средний размер розничных кредитов в России составил 164 тыс. рублей. Таким образом он вырос на 7% по итогам 11 месяцев 2016 года. Сильнее всех вырос рынок автокредитования — на 13,4%, а самая низкая динамика — в сегменте кредитов на покупку потребительских товаров — 1,6%.