Россия подарит Сербии шесть истребителей Ми-29 Договор подпишут до 23 декабря

Россия подарит Сербии шесть истребителей МиГ-29, 30 танков Т-72 и 30 бронемашин. Об этом в четверг сообщил сербский премьер Александр Вучич.

Договор должны подписать до пятницы. Отмечается, что технику доставят в Сербию в марте. По словам Вучича, страна модернизирует полученные истребители. Это обойдется сербскому правительству в 180–230 млн евро.

Добавим, Вучич находится с визитом в Москве. В четверг он встретился с министром обороны Сергеем Шойгу.

МиГ-29 — российский истребитель четвертого поколения. Он эксплуатируется с 1983 года.