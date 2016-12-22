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22.12.16 / 20:02 Новости / Россия и мир

Россия подарит Сербии шесть истребителей Ми-29

Договор подпишут до 23 декабря

МиГ-29-фото-с-сайта-topwar.ru_Россия подарит Сербии шесть истребителей МиГ-29, 30 танков Т-72 и 30 бронемашин. Об этом в четверг сообщил сербский премьер Александр Вучич.

Договор должны подписать до пятницы. Отмечается, что технику доставят в Сербию в марте. По словам Вучича, страна модернизирует полученные истребители. Это обойдется сербскому правительству в 180–230 млн евро.

Добавим, Вучич находится с визитом в Москве. В четверг он встретился с министром обороны Сергеем Шойгу.

МиГ-29 — российский истребитель четвертого поколения. Он эксплуатируется с 1983 года.

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