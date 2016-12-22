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22.12.16 / 09:13 Новости / Россия и мир / Экономика

Россия выделила $5 млн на поддержку бедных в Киргизии

В рамках программы ООН

Фото: reglament.info

Фото: reglament.info

Российское правительство выделило $5 млн на поддержку наиболее уязвимых слоев населения в Киргизии рамках Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН. Об этом сообщила в четверг координатор по связям с общественностью ВПП ООН Елизавета Залкинд.

«Министерство труда и социального развития Кыргызской Республики сообщило о получении нового гранта Российской Федерации на усиление мер социальной поддержки наиболее уязвимых киргизстанцев», — сообщила Залкинд. Она уточнила, что размер гранта составляет $5 млн.

По ее словам, средства будут направлены на восстановление важнейших объектов инфраструктуры киргизских сел и организацию краткосрочных курсов по агродисциплинам и рабочим специальностям для их жителей. В организации отметили, что «постоянная поддержка со стороны России обеспечивает непрерывность в осуществлении программ развития для поддержки наиболее уязвимых и нуждающихся киргизстанцев».

Напомним, с середины 2014 года помощь со стороны РФ получили около 250 киргизстанцев. Были отремонтированы оросительные сети, построены селезащитные дамбы. Кроме того, средства были потрачены на восстановление дорог, мостов и каналов.

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