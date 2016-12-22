В Петербурге откроется Рождественская ярмарка Пройдет на Пионерской площади с 24 декабря по 8 января

С 24 декабря по 8 января на Пионерской площади пройдет ежегодная Рождественская ярмарка, на которую съедутся производители товаров из 16 государств и 14 регионов России. Об этом в четверг сообщил председатель комитета по развитию предпринимательства Петербурга Эльгиз Качаев.

В этом году продажа различных товаров будет представлена на 157 торговых местах. Как уточнил представитель компании-оператора Рождественской ярмарки Станислав Завадовский, гостям праздника предложат бесплатно посетить несколько мастер-классов и благотворительных мероприятий. Многие из них рассчитаны на детей и пожилых граждан.

Напомним, Рождественская ярмарка проводится в Петербурге с 2006 года. Впервые она состоялась на площади Искусств. Позже ярмарка проходила на площади Островского. С 2013 года традиционное городское мероприятие проводится на площади Пионерской.