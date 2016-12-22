СП: Стратегия развития банковского сектора РФ не привела к устойчивости отрасли Государство только нарастило участие в банковских капиталах

Стратегия развития банковского сектора России до 2015 года не помогла решению ключевых задач для долгосрочной устойчивости и эффективности банковского бизнеса. Об этом в четверг сообщили в Счетной палате РФ.

Ключевые целевые показатели достигнуты не были. Например, государство не стало принимать меньше участия в капиталах банков. По данным ЦБ, с 1 января по 1 декабря 2015 года доля госбанков на рынке привлечения корпоративных средств выросла — с 63,9% до 67,6%, а доля частных — сократилась с 36,1% до 32,4%. Доля банков с госучастием в общем объеме активов на 1 января 2016 года составила 58,6%, а на 1 января 2011 года она составляла 45,8%.

Доля первых пяти банков в активах банковской системы с 2011 по 2016 годы увеличилась с 47,9% до 56%. При этом число организаций, на которые приходится 80% активов банковской системы, уменьшилось с 29 до 25.

Также банковский сектор не достиг целевого уровня по соотношению капитала кредитных организаций и ВВП на уровне 14-15%. Фактический уровень на 1 января 2016 года составил 11,1%.

Аудиторы отметили положительную динамику роста инвестиций нерезидентов в уставные капиталы банком. Инвестиций стало больше: с 336,3 млрд рублей до 408,5 млрд рублей,. Однако аудиторы объяснили это исключительно снижением курса рубля к доллару США и евро.

Коллегия ведомства проверяла работу Банка России, Минфина, Минэкономразвития, МИД, а также ФАС. Стратегия развития банковского сектора не имеет определенного юридического статуса. В ней нет обязательных правовых норм. Документ входит в госпрограмму по управлению госфинансами и регулированию рынков. Стратегия действует с 2011 года.