Семьям погибших от отравления «Боярышником» окажут материальную помощь Помогут организовать похороны

Семьям погибших от отравления суррогатным «Боярышником» выплатят материальную помощь. Об этом заявил в четверг официальный представитель мэрии Михаил Малыхин.

«Семьи умерших получат помощь на захоронение в размере 15 тысяч 711 рублей», — сообщил Малыхин. Также он сказал, что мэрия расторгла в одностороннем порядке шесть договоров с предпринимателями, которые торговали алкогольной контрафактной продукцией. Еще девять компаний получили предупреждения.

Напомним, в минувшие выходные в Иркутске произошло массовое отравление поддельным спиртосодержащим средством «Боярышник». Погибли 62 человека, всего пострадали 109 человек. По делу о массовом отравлении были задержаны 12 человек. Также было возбуждено уголовное дело по статье «Производство, хранение, сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц».