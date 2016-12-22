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22.12.16 / 07:39 Новости / Общество / Россия и мир

Семьям погибших от отравления «Боярышником» окажут материальную помощь

Помогут организовать похороны

инфляция-деньги-рубль-монеты-kommersant.ru_Семьям погибших от отравления суррогатным «Боярышником» выплатят материальную помощь. Об этом заявил в четверг официальный представитель мэрии Михаил Малыхин.

«Семьи умерших получат помощь на захоронение в размере 15 тысяч 711 рублей», — сообщил Малыхин. Также он сказал, что мэрия расторгла в одностороннем порядке шесть договоров с предпринимателями, которые торговали алкогольной контрафактной продукцией. Еще девять компаний получили предупреждения.

Напомним, в минувшие выходные в Иркутске произошло массовое отравление  поддельным спиртосодержащим средством «Боярышник». Погибли 62 человека, всего пострадали 109 человек. По делу о массовом отравлении были задержаны 12 человек. Также было возбуждено уголовное дело по статье «Производство, хранение, сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц».

По материалам: tass.ru
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