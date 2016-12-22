Петербуржцы хотят зеленую Сенную площадь — Опрос Благоустроенную и современную

Петербуржцы хотят видеть озелененную Сенную площадь. Об этом свидетельствуют предварительные результаты опроса на сайте МояСенная.рф, рассказали АБН в четверг в «Красивом Петербурге».

Опрос проводили «Красивый Петербург», фонд «Городские проекты» в Санкт-Петербурге и «Открытая Лаборатория Город». Участие в нем приняли около 3,5 тыс. человек из разных районов города. Почти половина опрошенных выступила за озеленение Сенной площади, четверть – за организацию дополнительных мест для сидения. Также горожане было бы рады увидеть на Сенной площади арт-объекты и кафе. Но только если они будут вписываться в общий ансамбль территории. В целом же люди хотят, чтобы площадь была чистая и благоустроенная.

Напомним, в ноябре на Сенной площади демонтировали торговые павильоны. Их владельцы не получили компенсации. Смольный объяснил это истекшими несколько лет назад договорными отношениями. В начале декабря на Сенной площади началась реконструкция часовни имени святого великомученика Иоанна Нового Сочавского.