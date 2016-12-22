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22.12.16 / 11:27 Новости / Петербург и Ленобласть

Финская Set Group вышла из проекта мусорного технопарка в Ленобласти

Из-за санкций США

theecology.ru МУСОРОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОДФинская компания Set Group вышла из проекта по строительству мусорного технопарка в Ленинградской области. Об этом пишет в четверг «Деловой Петербург», ссылаясь на письмо финской компании.

Причиной выхода финской компании из проекта стало «нарастание негативных последствий  санкций мер», которые были введены в отношении Set Group. Петербургское ООО «Техноресурс» будет достраивать завод по переработке мусора в Волосовском районе самостоятельно. При этом компания ищет нового инвестора, которым может стать немецкая Bilfinger Water Technologes.

«Техноресурс» и Set Group планировали создать совместное предприятие для управления технопарком — ООО «ТРГ». Финская компания должна была выкупить часть акций «ТРГ». В августе 2015 года США ввели санкции в отношении Set Group. Причиной тому стали совместные проекты Set Group с компаниями, сотрудничавшими с другом президента РФ Владимира Путина Геннадием Тимченко. В частности, речь идет о Киришском нефтеперерабатывающем заводе.

По материалам: dp.ru
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