Радио «Шансон» оштрафовали на Украине на $11,6 тыс За песню Дениса Майданова

Национальный совет по вопросам телерадиовещания Украины оштрафовал радио «Шансон» на $11,6 тыс. Об этом сообщил член совета Сергей Костинский в четверг.

Причиной для штрафа стала трансляция песни Дениса Майданова «Тихий океан». По словам Костинского в песне содержится «популяризацию и пропаганду военно-морского флота государства-агрессора».

Напомним, 4 июня Государственное агентство Украины по вопросам кино опубликовал список запрещенных российских фильмов и сериалов. В него вошло 162 наименования. Среди запрещенных сериалов оказались «Воронины» и «Физрук». Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, который позволяет Нацсовету штрафовать телерадиокомпании за нарушение законов страны в ноябре текущего года.