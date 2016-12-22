Шойгу объявил об упразднении «Спецстроя» Вместо него будут работать восемь ФГУПов

Глава Минобороны России Сергей Шойгу объявил об упразднении «Спецстроя». Об этом он заявил в четверг.

Вместо него будет работать восемь федеральных государственных унитарных предприятий (ФГУП). Таким образом, сотрудников, которые занимаются вопросами военного строительства, может стать в два раза меньше.

Шойгу объяснил, что это позволит избежать промежуточных звеньев и посредников при строительстве по госконтрактам. Причинами реформы он назвал срывы сроков строительства и ввода в эксплуатацию объектов, а также сверхлимитное финансирование.

Напомним, в конце ноября о ликвидации «Спецстроя» писал «Коммерсант». Газета сообщала, что решение принял лично президент страны Владимир Путин.

Именно «Спецстрой» занимался строительством космодрома «Восточный». Его строительство сопровождалось коррупционными скандалами. Кроме того, долги по зарплате строителям составляли более 150 млрд рублей в апреле 2015 года. Против подрядчика на строительстве, «Тихоокеанской мотостроительной компании», а также других подрядчиков возбудили уголовные дела из-за подозрений в хищениях на 7,5 млрд рублей.