СК заподозрил руководство «Адамаса» в неуплате налогов на 5 млрд рублей В 2012-2014 годах

Против генерального директора «Столичного ювелирного завода» (входит в группу «Адамас») возбудили уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов на сумму, превышающую 5 млрд рублей. Об этом Следственный комитет России сообщил в четверг.

Следствие полагает, в 2012—2014 году подозреваемый вел фиктивный документооборот в более чем 50-ю компаниями-«однодневками». Благодаря этому руководство ювелирного завода «обеспечило получение драгоценных металлов через банковское учреждение без уплаты налога на добавленную стоимость, а также якобы приобретало ювелирные изделия у фиктивных организаций».

Как ранее сообщало АБН, накануне в четверг в московском офисе ювелирной компании «Адамас» прошли обыски. Силовые структуры провели выемку документов. Всего обыскали четыре офиса компании, а также места жительства руководителей и сотрудников.